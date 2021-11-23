Москвичи за время работы МЦД стали чаще ездить по наземным железным дорогам в городе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жители столицы за два года существования Московских центральных диаметров (МЦД) стали чаще пользоваться наземным железнодорожным транспортом для передвижения по городу. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи в разы стали больше пользоваться МЦД в той части, где она (линия - прим. ТАСС) проходит по городу, как они пользуются станциями метрополитена. Почему это произошло? Потому что подвижной состав стал другой. Станции совершенно стали другими, похожими на станции метрополитена, а некоторые даже еще и, может быть, более современными. Возможность пересадки с железной дороги на метрополитен, наземный общественный транспорт, единая проездная карта, потому что раньше надо было заплатить, сначала заходя в электричку, потом в метро, потом в автобус и т. д. Сегодня единая система оплаты позволяет сэкономить существенные деньги, комфортно передвигаясь по городу. И МЦД, конечно, стали уже, ну, реальным наземным метро", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Москва-24".

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.