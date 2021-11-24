В Москве открылась фотовыставка турсервиса Russpass

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка от туристического сервиса Russpass открылась на Цветном бульваре в Москве. Всего на ней представлено более 40 фотографий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На Цветном бульваре открывается фотовыставка туристического сервиса Russpass. Проект "Это тоже Россия" в этот раз посвятили зимним путешествиям по стране. В нем представлено более 40 фотографий природных достопримечательностей, снятых тревел-блогерами и профессиональными фотографами", - говорится в сообщении.

Один из редких кадров сделан в Кабардино-Балкарской Республике. Фотографу удалось снять лебедей на озере Церик-Кель, окруженном заснеженными горами. Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро) - один из самых глубоких пресных водоемов России.

На выставочных стендах также представлены фотографии заснеженных каменных останцев на горе Помяненный Камень в Пермском крае, горы Большой Тхач в Республике Адыгее, реки Ардон в Северной Осетии, маяка Токаревского в Приморском крае, озера Эльтон в Волгоградской области.

"Вдохновившись выставкой, можно будет сразу же спланировать зимнее путешествие или забронировать тур с помощью сервиса Russpass. Рядом с каждой фотографией размещен QR-код. Отсканировав его, можно скачать бесплатное мобильное приложение для iOS и Android", - говорится в сообщении.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, приобрести различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 3,3 тыс. и предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.