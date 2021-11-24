Между Савеловским и Белорусским вокзалами в Москве запустят реверсивное движение поездов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реверсивное движение поездов откроется между Белорусским и Савеловским вокзалами до конца текущего года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Реверсивное движение поездов откроется на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в декабре для укладки двух дополнительных путей для МЦД-4. Таким образом, количество главных путей на данном участке будет увеличено до четырех", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на период строительства на месте одноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе 5-й ул. Ямского поля установят временный мост, который впоследствии заменит новый надземный пешеходный переход. В настоящее время завершаются работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к пропуску пригородных поездов, в том числе МЦД-1 по одному пути в обе стороны.

"На Белорусском вокзале уложены 4 стрелочных перевода, а также установлено дополнительное оборудование, необходимое для управления движением в автоматическом режиме. Параллельно ведутся подготовительные работы для возведения подпорных стен. После перевода движения железнодорожники сформируют земляное полотно для укладки дополнительных путей", - добавили в пресс-службе МЖД.

Всего планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. Поскольку строительство ведется в условиях плотной городской застройки, пути будут укладываться на специальные виброизолирующие маты, а вдоль линии появятся шумозащитные экраны. Исторический облик Тверского автомобильного путепровода, находящегося в зоне строительства будет сохранен, отметили в пресс-службе.