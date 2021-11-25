Тематический поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве запустили в метро

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Первая онлайн-услуга по оформлению разрешения на работу такси появилась в городе в 2011 году, сейчас количество цифровых сервисов в Москве превысило 380, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше двух миллиардов раз. Сегодня 14,4 млн человек зарегистрированы на городском портале mos.ru. С его помощью можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию для бизнеса. Теперь у москвичей есть еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов - в тематическом поезде по пути на работу, учебу или встречу", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический поезд будет курсировать на Серпуховское-Тимирязевской линии шесть месяцев.

"Работа над оформлением тематического поезда велась вместе с киностудиями "Мосфильм" и "Ленфильм". За основу взяли сцены из любимых отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги из которых подскажут, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы в типовых жизненных ситуациях. Изображения киногероев обработала нейросеть - алгоритм сделал их четче и детальнее, улучшив качество настолько, что оно стало подходящим для печати и экспонирования. <…> На экранах вагонов транслируются ролики о цифровой экосистеме столицы", - отмечается на сайте.

Кроме того, в вагонах тематического поезда размещена информация о столичных онлайн-проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Наш город" и "Город идей", с помощью которых жители могут предлагать идеи и участвовать в жизни своего дома, двора, района и города в целом. "Если человека заинтересует какая-либо услуга или сервис, он сможет воспользоваться ими прямо в пути. Для этого в вагонах размещено более 50 QR-кодов, каждый из которых ведет на соответствующие страницы портала mos.ru. Например, из поезда возможно оплатить услуги ЖКХ, забронировать книги в библиотеке, пополнить карту "Тройка" и даже сделать адресное пожертвование на благотворительность в специальном сервисе. А чтобы получать услуги было еще удобнее, пассажирам предлагается скачать городские мобильные приложения", - уточняется в публикации.

Также на сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что "за прошлый год у москвичей не пришлось запрашивать свыше 70 млн документов". При этом в 2011 году горожане воспользовались электронными услугами и сервисами 57 тыс. раз, а по итогам 2020 года - более 400 млн раз.