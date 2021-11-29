{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

До пяти градусов тепла и дождь ожидаются 29 ноября в Москве

Скорость ветра юго-восточного и восточного направлений составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от трех до пяти градусов тепла, в ночь на вторник прогнозируют до плюс трех градусов.

В Подмосковье термометры покажут от двух до семи градусов тепла.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя будет действовать до 20:00 мск понедельника, из-за порывистого ветра - до 06:00 мск среды. В Подмосковье желтый уровень объявлен до 21:00 мск понедельника из-за дождя и до 05:00 мск среды из-за ветра.

Теги
Россия
Евгений Миронов отметит 55-летие после премьеры спектакля "Мастер и Маргарита"
По словам актера и художественного руководителя Государственного театра наций, в сам день рождения он будет занят на репетиции постановки
Читать полностью