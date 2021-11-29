Тематический поезд "Путешествие по России" запустили в московском метро

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ростуризм РФ и Департамент транспорта Москвы запустили тематический поезд "Путешествие по России", который в течение шести месяцев будет курсировать по Сокольнической ветке московского метро, передает корреспондент ТАСС. В ходе церемонии руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом поезде собраны самые яркие достопримечательности страны.

"Нам хотелось показать многообразие России. Здесь можно будет увидеть, познакомиться с неповторимой атмосферой российских исторических городов Центральной России. Здесь можно будет познакомиться с гастрономией, культурой и историей Кавказа, увидеть родовые башни, древние села. Здесь невероятно красивые горы Урала, здесь и наш любимый Санкт-Петербург во всем своем многообразии. Здесь и деревянное зодчество русского Севера, и полярное сияние, и красота Дальнего Востока, вулканы Камчатки и многое другое", - сказала Догузова.

На внутренние и внешние поверхности поезда нанесена информация о 20 точках туристского притяжения в 19 регионах России, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Дагестане, Татарстане, Карелии, Кабардино-Балкарии, во Владимирской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Камчатском, Краснодарском, Приморском и Пермском краях и республике Крым.

Также в каждом вагоне туристического поезда есть QR-коды, при переходе по которым пассажиры могут попасть на специально разработанный сайт и получить больше информации о выбранном регионе. Поезд будет курсировать с 29 ноября до 29 мая 2022 года.