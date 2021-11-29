В Москве открылась выставка "Новогоднее детство мое"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выставка "Новогоднее детство мое" открылась у здания главархива Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе главархива в понедельник.

"У здания главархива Москвы (Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1) открылась уличная выставка "Новогоднее детство мое". Выставка проработает до 31 января следующего года, вход свободный. Фотографии из Архивного фонда столицы показывают один из самых главных праздников страны глазами детей. Снимки передают атмосферу конца 1930-х годов - первых десятилетий XXI века, показывают уже ушедшую в историю повседневность: одежду, маскарадные костюмы, подарки, игрушки", - рассказал собеседник агентства.

Выставка рассказывает в том числе о новогодних днях в послевоенное десятилетие, когда вместе с мирной жизнью вернулись и хороводы вокруг елок, семейные вечера, детские утренники, игры в парках и на бульварах зимней Москвы. Всюду на улицах и площадях, в детсадах, школах и квартирах появились елки. Фотоснимки запечатлели семьи москвичей, вовлеченных в хлопоты по выбору новогоднего дерева, игрушек и украшений для него возле сверкающих витрин и прилавков.

"Среди снимков в экспозиции можно увидеть фотографии карнавалов и утренников. Например, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, Колонном зале Дома Союзов, где в 1950-х годах до открытия Кремлевского дворца съездов проводили главные новогодние елки страны", - рассказал собеседник агентства.

В экспозицию выставки вошли работы ведущих мастеров отечественной фотографии: Якова Берлина, Бориса Вдовенко, Александра Невежина, Льва Поликашина, Александра Становова, Давида Шоломовича, Валентина Соболева, Александра Чепрунова, Евгения Кассина, Виктора Будана, Василия Егорова и других.