В Москве завершили реставрацию фасадов Музея Отечественной войны 1812 года

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Реставрационные работы фасадов Музея Отечественной войны 1812 года завершились в Москве. Специалисты убрали строительные леса, установленные для проведения данных работ, передает корр. ТАСС.

Реставрация началась в марте 2021 года. Для специалистов особый интерес представлял архитектурный облик фасадов здания, обыгранных с помощью кокошников и арок. Над главным входом размещен рельеф с изображением рабочего и крестьянина, он был поставлен в 1918 году. В рамках данного этапа реставрации специалисты полностью привели в порядок кирпичные фасады, кровлю и гранитный цоколь. Все работы проходили под контролем Мосгорнаследия. На данный момент все строительные леса с фасада музея убрали, учреждение работает в обычном режиме, как и во время проведения реставрационных работ.

Всего планируется отреставрировать пять зданий, которые входят в комплекс музейного квартала Государственного исторического музея. Это корпуса и палаты Старого монетного двора и Дома губернского правления, а также Никольские торговые ряды. Научно-исследовательские и изыскательные работы уже проведены, на их основе Мосгорнаследие выдало задание на разработку проектной документации. Специалисты также провели инженерно-техническое обследование ансамбля.

Планируется, что проект будет готов в четвертом квартале этого года, после чего его согласуют с Департаментом культурного наследия города. Затем в течение двух лет будет проводиться реставрация.

О здании

Здание Музея Отечественной войны 1812 года состоит из частей разной высоты. Все фасады оформлены красным кирпичом с мотивами русского узорочья. Декоративное убранство фасадов со стороны перехода с площади Революции на Никольскую улицу практически полностью разрушено.

В 2006-м здание вошло в комплекс Государственного исторического музея. Сегодня в здесь находится вход в Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный комплекс Государственного исторического музея и фондовые хранилища. Экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года находится в пространстве внутреннего двора за южным фасадом этого здания. Для организации музея двор перекрыли и разделили на два экспозиционных этажа, выстроив каркас из металлических стоек.