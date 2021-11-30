Стадион "Москвич" планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию стадиона "Москвич", которая была начата в мае 2019 года, планируется закончить в первом квартале следующего года. В результате общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Легендарный стадион "Москвич" был построен в 1969 году для работников АЗЛК (Автомобильного завода им. Ленинского комсомола - прим. ТАСС) на котором выпускали автомобили "Москвич". На протяжении 50 лет здесь не проводилось реконструкции, решение о которой было принято мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в 2019 году. Стадион по площадям прирастает практически в 5 раз, превращается в уникальный объект, где монтируется футбольное поле с натуральным покрытием, системой полива и подогревом. <…> Мы в графике, мэром поставлена задача с ускорением срока ввести этот объект. Мы планируем в первом квартале следующего года ввести объект в эксплуатацию", - ответил Загрутдинов на уточняющий вопрос ТАСС.

Он добавил, что на стадионе "Москвич" воссоздают легкоатлетическое ядро, где можно будет проводить соревнования по метанию копья и молота, ведется монтаж круговой и прямой беговых дорожек, площадки для прыжков в длину и в высоту с шестом, для тройного прыжка. По его словам, основные строительно-монтажные работы на объекте уже завершены, необходимо выполнить сезонные работы.

"По задумке архитекторов, каждый сектор комфортабельных трибун монтируется и окрашивается в цветах олимпийских колец (синий, черный, красный, желтый, зеленый - прим. ТАСС), они будут включать 4,2 тыс. зрителей, предусмотрены 44 места для маломобильных граждан. В подтрибунном пространстве запроектировано и уже строятся комфортабельные помещения для тренеров и спортсменов, также там будет размещаться стрелковая галерея, и во время соревнований, в том числе международных, будет работать пресс-центр с помещением для конференций, телевизионная и радиостудия. Таким образом, предусмотрены все помещения для подведения соревнований на хорошем уровне", - заключил Загрутдинов.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента строительства, сейчас данная арена принадлежит спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". Проект реконструкции стадиона обеспечит проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

"От осадков и солнца болельщиков защитит специальный навес. Еще одним украшением стадиона станет ночная архитектурная подсветка. <…> Режим эксплуатации здания стадиона и спортивных сооружений - круглогодичный", - подчеркнули в департаменте строительства.