Водителей в Москве призывают перенести поездки на вечернее время из-за снегопада

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Водителей в Москве просят отложить поездки на личном транспорте минимум до 20:00 из-за снегопада и затруднения движения в столице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в Москве ожидается снег и понижение температуры, на дорогах будет гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию. Ожидается, что в вечерний час пик загруженность дорог достигнет 9 баллов. Высокая загруженность будет сохраняться до 20 часов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что основные заторы будут наблюдаться в центральной части города из-за снижения средней скорости потока - автомобилисты едут медленнее и осторожнее.

"Рекомендуем автомобилистам перенести поездки на более позднее время - после 20 часов. Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - заключили в ЦОДД.