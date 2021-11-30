На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД из-за остановки состава опаздывают поезда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки одного состава. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Белорусском направлении и МЦД-1 в сторону Москвы затруднено движение из-за остановки поезда на станции Беговая. Ему будет оказана помощь вслед идущим составом. Пожалуйста, следите за объявлениями. Совместно с МЖД делаем все возможное для скорейшего восстановления графика", - сказали в пресс-службе.