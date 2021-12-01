Власти Москвы заявили, что образовательные организации демонстрируют восстановление

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пандемия стала стимулом для многих жителей Москвы получать дополнительное образование, повышать квалификацию и улучшать профессиональные навыки. Объем платных услуг образовательных организаций за январь-сентябрь 2021 года увеличился до 132,8 млрд рублей.

"Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. <...> Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд рублей налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд рублей - на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций выросли на 7,6% - до 37,5 млрд рублей. По специальным налоговым режимам - упрощенной и патентной системам - поступления выросли на 44,7%, до 1,5 млрд рублей. Объем платных услуг системы образования населению вырос более чем на 34% и составил 122 млрд рублей.

Главными плательщиками налога на прибыль стали организации профессионального образования: на них приходится 92% от общего объема поступлений, или 2 млрд рублей. Основной объем поступлений по НДФЛ обеспечили организации профессионального образования - 50% - 18,8 млрд рублей, а также общего образования - 42% - 15,9 млрд рублей. Основным источником поступления налогов по специальным налоговым режимам стали организации дополнительного образования - их вклад составил 86% - 1,3 млрд рублей.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, при этом московское образование демонстрирует хорошую динамику не только по сравнению со сложным 2020 годом, но и относительно показателей допандемийного 2019 года: поступления по налогу на прибыль за девять месяцев выросли на 82,2%, НДФЛ - на 12,5%, по специальным налоговым режимам - на 38,6%. Оборот крупных и средних организаций отрасли увеличился на 38,6%, а объем платных услуг населению - на 44%.

"Благодаря стремительному развитию дистанционного образования и росту среди жителей столицы запроса на профессиональную переориентацию, все больше москвичей стали интересоваться получением дополнительного образования и осваиванием новых профессий. Это вызвало быстрое развитие сегмента платных образовательных услуг, в первую очередь, за счет повышенного спроса на дополнительное образование, что позволило отрасли быстро восстановиться после пандемии и вводимых ограничений", - подчеркнул министр.