Московские кондитерские фабрики произвели более 3 тыс. тонн подарков к Новому году

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Московские кондитерские предприятия изготовили 3 тыс. тонн подарков к Новому году. В праздничных наборах можно будет найти конфеты "Мишка косолапый", батончик "Рот Фронт" и другие сладости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские кондитерские фабрики приготовили более 3 тыс. тонн сладостей специально к новогодним праздникам. Речь идет о собранных новогодних подарках, в состав которых входят разные виды конфет, а также шоколадных плиток и других видов лакомств", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на территории города работают 14 производителей шоколада, конфет, карамели, ирисок и других кондитерских изделий. Всего за девять месяцев этого года они изготовили почти 124 тыс. тонн сладостей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 3% - тогда фабрики произвели около 120 тыс. тонн.

"Популярность московского шоколада растет из года в год, в том числе и за рубежом. Поэтому кондитеры решили увеличить объем поставок к январским праздникам. Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тыс. тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20%", - сказал он.

В этом году в кондитерских новогодних наборах можно будет найти шоколадные плитки "Аленка", батончики "Рот Фронт", конфеты "Мишка косолапый", "Вдохновение", "Красная шапочка" и многие другие. Они выпускаются по оригинальной рецептуре, созданной еще в Советском Союзе. Кроме того, на прилавки поступят наборы, в состав которых входят новинки - конфеты с ягодами, вафельной крошкой, гречкой и черникой, а также конфеты со вкусом попкорна. Все лакомства будут представлены в ярких праздничных коробках. Всего в магазины московские фабрики поставят более 60 вариантов новогодних наборов на любой вкус.

Готовые партии уже отправились в магазины разных регионов. Часть подарков передадут в благотворительные фонды. Помимо этого, праздничные наборы вскоре экспортируют в Новую Зеландию, Японию, Израиль, Германию, Литву, Эстонию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и другие государства. Всего московские кондитеры поставляют свою продукцию в 45 стран.