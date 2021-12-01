Водителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Столичных водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом из-за снегопада. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

В Москве пробки уже достигли 7 баллов, это большая загруженность для утреннего часа пика.

"Вечером ожидается до 9-10 баллов", - говорится в сообщении.