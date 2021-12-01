В Москве порядка 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. единиц техники и 55 тыс. специалистов задействованы в уборке снега в Москве. За прошедшие сутки его прирост в отдельных районах столицы составил до 8 см, сегодня может выпасть еще до 2 см снега, сообщил в среду журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тыс. единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тыс. специалистов. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - сказал Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы также просят водителей с пониманием отнестись к работе городских служб по уборке проезжей части и не препятствовать движению колонн техники.