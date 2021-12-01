В Москве реконструируют дороги у станции метро "Речной вокзал"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дороги у станции московского метрополитена "Речной вокзал" реконструируют. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В сообщении говорится, что московское правительство утвердило проект планировки проектируемых проездов № 6184 и № 6183, которые расположены в районе Левобережный (САО). Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Проект предусматривает реконструкцию порядка 2 км дорог. Помимо самих проектируемых проездов № 6184 (310 м) и № 6183 (970 м) реконструируют участок Беломорской улицы (180 м) и внутриквартальные проезды (390 м).

Так, запланировано устройство дополнительных пешеходных дорожек и тротуаров, реконструкция лестничного схода у вестибюля метро "Речной вокзал", а также благоустройство прилегающей территории. В пресс-службе подчеркнули, что реализация проекта создаст дополнительные транспортные связи в районе Левобережный и улучшит условия движения машин и пешеходов вблизи "Речного вокзала".