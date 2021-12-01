Зеленая аллея и велопарковки появятся на территории "Солнце Москвы"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Деревья и кустарники, которые создадут живую изгородь на зеленой аллее, а также велопарковки для любителей велосипедов и самокатов появятся на территории самого высокого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы". Благоустройство территории площадью более 3 га может сделать отдых гостей комфортным и безопасным, а также улучшить инфраструктуру района рядом с ВДНХ, сообщила в среду пресс-служба аттракциона.

"На территории "Солнца Москвы", между 2-й Останкинской улицей и многофункциональным комплексом будет обустроена зеленая аллея. На площади свыше 8,4 тыс. кв. м. высадят газон, кустарники и деревья, которые создадут живую изгородь. Центральное место на аллее займут туя сорта "Смарагд" и кизильник блестящий. <…> Все пространство "Солнца Москвы" будет оснащено лавочками и урнами, современной системой освещения, у велосипедистов и любителей самокатов появится возможность оставить мобильный транспорт на специальных парковках", - говорится в сообщении.

На участке со стороны ВДНХ появятся прогулочные дорожки с местами для отдыха. Это поможет гостям не только беспрепятственно попадать с Главной выставки страны на территорию "Солнца Москвы", но и рассмотреть аттракцион с удачных ракурсов.

"Во внутреннем дворе многофункционального комплекса возводятся малые павильоны высотой 2,7 м. В них разместятся стойка информации, демонстрационные пространства, мобильные гастропроекты. Уже смонтированы фундамент и каркасы конструкций, началось остекление. Частью программы благоустройства территории станет подготовка тротуаров и маршрута для передвижения маломобильных групп населения. Специально для них разрабатывается отдельный путь, где не встретятся преграды в виде порогов и лестниц", - отметила пресс-служба.

Подобный проект впервые реализуется в России. Помимо индвидуальных характеристик и технологий, применяемых в строительстве колеса обозрения, у "Солнца Москвы" необычная концепция. "Никогда ранее грандиозные аттракционы не объединялись с мультиформатным пространством, рассчитанным как на интересы туристов, так и на ежедневные потребности посетителей. Гостями "Солнца Москвы" станут велосипедисты, мамы с колясками, пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями, поэтому для нас важно, чтобы каждый квадратный метр территории был полезным, удобным и доступным", - приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы "Солнца Москвы" Анастасии Рубцовой.

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе Южного входа ВДНХ и будет оборудован тридцатью закрытыми кабинами высотой - 3,1 м, шириной - 2,9 м и длиной - 3,3 м, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд составит 450 человек. Окончание строительства запланировано в первом квартале 2022 года.