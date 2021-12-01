В Музее космонавтики проведут новогоднюю программу для детей

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Музей космонавтики в Москве подготовил детскую новогоднюю программу, которая пройдет с 1 по 30 декабря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"Музей космонавтики представил новую новогоднюю программу. С 1 по 30 декабря <...> любой желающий вне зависимости от возраста сможет отправить письмо в Великий Устюг - резиденцию Деда Мороза или пройти увлекательную новогоднюю экскурсию. Для отправки новогоднего желания нужно воспользоваться почтовым ящиком Почты России, который расположился рядом с новогодней елкой в фойе музея прямо напротив входа. А сразу после "запуска" новогоднего желания можно отправиться на одну из тематических экскурсий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники музея подготовили и специальную программу для детей от 4 до 9 лет. "Детская экскурсионная игровая программа "Новый год на орбите" подойдет для малышей от 4 до 9 лет. Ребята вместе с Дедом Морозом пройдут подготовку для полета на МКС: узнают, нужно ли каждый год шить новый скафандр для космонавтов, как празднуют главный праздник страны на орбите, наряжают ли там елку и что едят за праздничным столом. Общая продолжительность - 1,5 часа", - уточнил собеседник агентства.

Также есть тематическая экскурсия "Новый год на МКС" для школьников и взрослых. Ее участники узнают об особенностях жизни на международной космической станции, как космонавты готовятся к празднованию Нового года на орбите, сколько раз его отмечают и какие традиции с этим связаны.

Гости старше 18 лет смогут посетить мероприятия музея только с QR-кодом и паспортом. На детей это условие не распространяется. Все экскурсии проводятся по предварительной регистрации.