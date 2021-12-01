В Москве завершили реконструкцию Патриаршего пешеходного моста

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Благоустройство городской среды провели в рамках реставрации исторического здания ГЭС-2 в центре Москвы. Завершена реконструкция Патриаршего пешеходного моста, благоустроена примыкающая к нему часть Болотной набережной и организован спуск к реке, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Параллельно с реставрацией ГЭС-2 мы провели реконструкцию Патриаршего пешеходного моста. Под мостом организовано небольшое пространство для прогулок и отдыха. На Болотной набережной обустроен новый спуск к воде, который уже этой осенью стал новой точкой притяжения для горожан", - написал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новая пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной "стала органичным продолжением Дома культуры "ГЭС-2". "Для ее создания правительством Москвы была проведена реконструкция Патриаршего пешеходного моста на участке между Берсеневской и Якиманской набережными с устройством консольных трибун (амфитеатров), лестничных сходов и лифтов для маломобильных граждан", - отметили в пресс-сужбе.