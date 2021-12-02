Юные инженеры из пяти стран примут участие в чемпионате по автомоделированию на ВДНХ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе представят юношеские команды на международных соревнованиях Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP, которые состоятся 4 декабря в павильоне № 55 на ВДНХ. Об этом сообщила в четверг вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Регистрация участников мирового чемпионата начинается 2 декабря. Команды займутся подготовкой и техническим осмотром машины, установкой транспондеров, устранением технических неполадок. Пробные и квалификационные заезды пройдут 3 декабря. Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.

"В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран - России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка "Мосгормаш" - победителя российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

При подготовке к конкурсу будущие инженеры и изобретатели изучают основы электрохимии, электротехники и конструирования комплексных энергетических систем. Пилоты команд отдельно осваивают навыки управления моделью на трассе, механики знакомятся с промышленным дизайном, аэродинамикой и сопротивлением материалов, а энергетики разбираются в принципах работы и использования топливных элементов с водородным картриджем.

В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента.

"Победят те, чье изделие проведет в движении не менее шести часов и проедет за это время наибольшее расстояние. Каждой из команд придется найти оптимальное сочетание конфигурации и размеров двигателя, чтобы добиться успеха. Важно, что правильного ответа в решении этой задачи не существует: возможно несколько вариантов. Это стимулирует участников творчески подходить к проектированию и изготовлению моделей и не бояться экспериментов", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.