Чемпионат России по кибатлетике пройдет в Москве 6-7 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по кибатлетике - первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, пройдет в Москве 6-7 декабря. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Участники чемпионата будут на скорость проходить трассы с использованием, в частности, разработок столичных инноваторов: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями.

Организатором соревнований выступает союз "Кибатлетика" при поддержке Минпромторга РФ и правительства Москвы. За ходом чемпионата можно будет наблюдать онлайн. Отборочные старты пройдут 6 декабря, а на следующий день намечены полуфиналы и финалы.

В рамках первенства состоится презентация новинок столичных разработчиков. Они представят протезы верхних и нижних конечностей, электроколяски и другие передовые решения. Также 7 декабря на площадке чемпионата будет работать студия технологического нетворкинга Future.Lab: известные спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудят, как инновации меняют повседневную жизнь.

"Соревнования среди россиян, использующих ассистивные устройства, "Кибатлетика" проводит уже пять лет. В прошлом году организация обеспечила участие национальной сборной в чемпионате мира Cybathlon-2020, где наши спортсмены заняли призовые места, - рассказал председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк, которого также цитирует портал. - Развитие инновационных технологий принципиально меняет жизнь людей с особенностями здоровья. Некоторые из них испытывают новейшие разработки на себе, чтобы в будущем они стали доступны каждому, кто в них нуждается. Чемпионат России по кибатлетике - один из этапов этой работы".

Поддержка города

По данным портала, создатели ассистивных технологий в столице могут рассчитывать на поддержку города. Например, в 2020 году производитель электрических приставок для инвалидных кресел UNAwheel был отмечен премией мэра столицы "Новатор Москвы". Призовые деньги разработчики вложили в развитие проекта.

"В рамках городской программы тестирования инноваций проведены пилотные испытания более чем 60 проектов в сфере медицины и реабилитации. Среди них - экзоскелет для пациентов с нарушениями двигательных функций, трость с искусственным интеллектом, распознающая лица и препятствия, нейротренинги для сохранения функций мозга в пожилом возрасте", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого привел портал.

Кроме того, разработчики пользуются программами поддержки и сервисами Московского инновационного кластера.

Достижения российских кибатлетов

Год назад российские кибатлеты приняли участие в международном чемпионате Cybathlon для спортсменов с особенностями здоровья, использующих кибернетические устройства. В нем участвовали 54 команды из 21 страны.

По итогам состязаний российская сборная взяла "серебро" и "бронзу" в двух дисциплинах, еще в трех участники вошли в пятерку лучших спортсменов. Большинство разработок, используемых членами сборной России, созданы московскими компаниями. Все они участники и партнеры Московского инновационного кластера.