В центре Москвы началась реконструкция здания бывшей гостиницы "Центральная"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Реконструкция здания бывшей гостиницы "Центральная", в основе которого находятся строения конца XVIII - начала XIX веков, стартует на Тверской улице в центре Москвы. Здесь будет размещен гостиничный комплекс с апартаментами площадью более 46 тыс. кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В районе Тверской Центрального административного округа столицы по адресу: улица Тверская, дом 10, строение 1, стартует реконструкция бывшей гостиницы "Центральная". В ходе реконструкции и нового строительства здесь будет размещен гостиничный комплекс с апартаментами площадью 46,6 тыс. кв. м. Необходимо отметить, что строение является исторически ценным градоформирующим объектом. В основе здания - строения конца XVIII - начала XIX веков, с 1911 года гостиница стала называться "Люкс", с 1953 года - гостиница "Центральная", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что реализация проекта предусмотрена в два этапа. Первый - усиление конструкций существующего строения, зданий окружающей застройки и устройство стены в грунте, он завершен. Застройщик в кратчайшее время приступит к реализации второго этапа, в ходе которого пройдет реставрация и приспособление к современному использованию существующего исторического объекта, реконструкция и новое строительство.

По проекту в здании разместится пятизвездочная гостиница на 53 номера и 116 апартаментов, а также спа-комплекс, предприятия общественного питания, торговые площади и двухуровневая подземная автостоянка на 120 машиномест.

"Здание по адресу Тверская улица, дом 10 известно как дом Д. И. Филиппова с булочной, кондитерской и кофейней. Оно не обладает статусом объекта культурного наследия. Тем не менее, по настоянию Мосгорнаследия и авторского надзора все важные архитектурно-художественные элементы сохраняются под контролем специалистов ведомства. К настоящему времени завершено подробное дообследование всех архитектурно-художественных элементов декора интерьеров и аварийных элементов лепного декора фасадов здания. В реставрационных мастерских специалистами ведется их полноценная научная реставрация", - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года.