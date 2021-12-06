На МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД из-за остановки состава опаздывают поезда

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки одного состава. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-1 и Савеловском направлении затруднено движение в сторону области из-за остановки поезда около Шереметьевской. К нему уже направлен вспомогательный локомотив", - говорится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), пригородный поезд остановился в 18:06 мск. В связи с этим в пути задерживаются электропоезда в сторону Лобни.