Пробки в Москве достигли восемь баллов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник утром достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, в столице идет снег.

По данным на 08:50, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Сильно затруднено движение по шоссе Энтузиастов в сторону центра, на Ленинградском проспекте и Дмитровском шоссе также наблюдаются затруднения. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, востоке, юге, западе и северо-западе МКАД.