В Москве протестируют алкозамки на десяти служебных авто

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Алкозамки протестируют на десяти служебных автомобилях в московском транспортном комплексе. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы протестируем алкозамки на десяти служебных машинах - это наш проект совместно с Минпромторгом России. Алкозамок - прибор, который блокирует двигатель и не дает завести машину, пока водитель не пройдет проверку алкотестером. Он стал целым международным трендом: в Швеции протестировали алкозамки еще в 2000 году (первыми в мире), а с 2013 в США закон об алкозамках есть во всех штатах", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте транспорта, такую технологию можно применять, например, в автомобилях такси, курьерских служб, корпоративных парках компаний и других сервисах. "После ее монтажа весь транспорт пройдет соответствующие лабораторные испытания в институте НАМИ. Специалисты проведут тщательное тестирование работы системы, чтобы сделать заключение о ее применении в дальнейшей эксплуатации", - заключается в публикации.