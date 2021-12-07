Поезда МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов МЦД-2 осуществятся с увеличенными интервалами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2 и на Рижском направлении [МЖД] возобновлено движение электропоездов. Сейчас вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда. Эта работа потребует длительного времени, часть электропоездов мы будем вынуждены отменить, поэтому на диаметре будут сохраняться увеличенные интервалы какое-то время", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на табло и по громкой связи на станциях.

Ранее на участке Тушинская - Павшино около получаса не было движения поездов в сторону области из-за человека на пути. "Наша локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и наезда на человека избежать не удалось. На место были оперативно вызваны медики и спасатели", - прокомментировали в пресс-службе ЦППК.

Пассажиров просят внимательно относиться к правилам нахождения на платформах, не подходить в ожидании поезда к краю, особенно в непогоду, и не выходить на железнодорожные пути в неположенном месте. "Тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет более 200 м и его невозможно остановить мгновенно", - напомнили в ЦППК.