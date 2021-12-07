Музей военной формы в Москве провел уже более 400 церемоний бракосочетания

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Музей военной формы в Москве стал пользоваться популярностью при заключении брачных союзов, за два года здесь проведено уже более 400 торжественных церемоний, и их число постоянно растет. Об этом сообщила во вторник на заседании Центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) исполнительный директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.

Музей военной формы был открыт в Москве 12 декабря 2019 года.

"Когда мы открывали этот музей, [мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин, выступая в этом зале, сказал: "Боже, какой зал, здесь надо проводить свадьбы". Ровно через два месяца, <...> 22 февраля 2020 года, здесь состоялись первые церемонии бракосочетания. Потом все закрылось на три месяца [из-за пандемии], а когда в июне мы возобновили свою работу, оказалось, что на июльские и августовские бракосочетания к нам записано огромное количество пар", - сказала Синицина.

По ее данным, за 2020 год в Музее военной формы РВИО было проведено 170 церемоний бракосочетания, а в 2021 году их было уже 250.

"В связи с тем, что сейчас ЗАГС испытывает некую реорганизацию, я думаю, что следующий год у нас пройдет под девизом того, что бракосочетаний в нашем музее будет огромное количество", - добавила директор музея.

В состав Музея военной истории РВИО входят две выставочные площадки: Музей военной формы и Музей Московских стрельцов "Стрелецкие палаты".