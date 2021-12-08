График электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 11-12 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 11 на 12 декабря в связи с подготовкой инфраструктуры к реверсивному движению на соединительной ветви. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Расписание пригородных поездов Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 11-12 декабря в связи с работами по переключению системы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), обеспечивающей регулировку движения поездов в автоматическом режиме, на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами, а также на 2-м главном пути Тверского парка станции Москва-пассажирская-Смоленская. Это необходимо для обеспечения движения поездов на соединительной ветви в реверсивном режиме, которое откроется 12 декабря. После этого начнутся работы по строительству дополнительных главных путей для МЦД-4", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что технологическое "окно" назначено на выходные дни, когда пассажиропоток минимален, с 02:00 11 декабря до 02:00 12 декабря. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Некоторые поезда выведут из графика, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

"По информации перевозчика, все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной по стандартному расписанию - каждые 30 минут", - отметили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".