В "Аптекарском огороде" в Москве пройдет фестиваль "Тропическая зима"

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Тропическая зима" откроется 18 декабря в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду директор сада Алексей Ретеюм.

"Традиционный зимний фестиваль мы откроем 18 декабря. Помимо наших собственных коллекций на фестиваль мы всегда привозим растения из других стран мира. Можно увидеть будет субтропические и тропические растения", - рассказал Ретеюм.

Он добавил, что посетители смогут увидеть и сфотографировать редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров, поражающие удивительными запахами.

"Конечно, будет тысяча цветущих орхидей. <...> Спецификой фестиваля станет то, что во время него будет работать субтропическая оранжерея. Там сейчас заканчивают необходимые работы, реконструкцию уже завершили. У нас остается буквально 10 дней, чтобы все успеть и навести красоту", - уточнил Ретеюм.

Фестиваль продолжится до 1 марта. Его продлят, если в этом будет необходимость.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.