Из-за похолодания в Москве скорректировали работу системы городского отопления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работу системы городского отопления в Москве скорректировали в соответствии с погодой. Об этом сообщил в среду ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям", - сказал Бирюков.

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.