Мединский открыл выставку об образовании и быте "модных московских стрельцов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в среду открыл в Музее Московских стрельцов новую постоянную экспозицию "Страницы ратной истории", посвященную созданию стрелецкого войска и домашнему быту стрелецкой слободы в допетровское время, передает корреспондент ТАСС.

"Москва - город, где сохранилось не так много, к сожалению, частиц старой, допетровской Москвы. Вы находитесь в подвалах, совершенно очевидно относящихся к началу XVII века, а подклет и нижняя часть этого дома - это XVI век, это времена Ивана Грозного, собственно, когда и появились московские стрельцы. <...> Наверное, это одно из самых старинных мест в Москве", - сказал Мединский на открытии выставки в "Стрелецких палатах" в Лаврушинском переулке.

Он выразил удовлетворение, что в столице "удалось реализовать сумасшедшую идею - открыть первый в мире музей московских стрельцов, регулярного русского войска, очень современного, очень эффективного по тем меркам", которое, по его словам, имело уже "унифицированную, единообразную военную форму". "Мушкетеры еще не родились, а у нас уже были настоящие, красивые, такие вот однообразные, модные московские стрельцы", - отметил Мединский.

По информации организаторов, выставка "Страницы ратной истории" рассказывает о военных реформах первых Романовых и личной царской гвардии - Стремянном приказе московских стрельцов, об упразднении московского стрелецкого гарнизона и участии стрельцов в событиях Великой Северной войны.

"В рамках выставки представлены подлинные предметы, военно-исторические реконструкции, документы и художественные произведения. Особый интерес вызывают сохранившиеся до наших дней предметы быта XVII века, например, кожаный кошелек, накладки на книги, дверной замок", - сообщили в Музее военной истории.

В состав Музея военной истории РВИО входят две выставочные площадки: Музей военной формы и Музей Московских стрельцов "Стрелецкие палаты".