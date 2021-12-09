Световые инсталляции будут работать на улицах Москвы до 8 марта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Световые конструкции не будут убирать со столичных улиц до 8 марта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Мы уже пятый год практически нового ничего не приобретаем, а мы используем те инсталляции, которые были в предыдущие годы и которые понравились москвичам, <…> они красивы, они украшают город, есть среднего размера инсталляции, - мы меняем [место] дислокации. <…> Как и в предыдущие годы, мы полагаем, что в середине декабря запустим это новогоднее оформление на радость москвичам, и до 8 марта оно будет работать. Осенне-зимняя подсветка у нас была включена 1 ноября", - сказал Бирюков, уточнив, что в городе включена архитектурная подсветка на 2,5 тыс. зданий.

Он уточнил, что на улицах столицы разместят более 1,1 тыс. новогодних елей за средства городских организаций и инвесторов. Также планируется украсить светодиодными элементами коммунальную технику в Москве.

"Дополнительно включим праздничную подсветку [зданий] 30 декабря, она будет работать до 5 января, потом 6 и 7 [января]. В новогоднюю ночь, с 1 на 2 [января], да еще с 6 на 7 [января] она будет работать с наступления темноты и до утра, в то время как в остальные дни мы работаем до 23:00", - сказал Бирюков.