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Новым директором Московского фонда ОМС стала Ирина Урванова

Ранее от этой должности по собственному желанию освободили Владимира Зеленского

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владимира Зеленского освободили от должности директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС), на его должность назначена Ирина Урванова. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Назначить Урванову Ирину Анатольевну на должность директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что ранее от этой должности по собственному желанию освободили Владимира Зеленского. Правительство России утвердило его на пост первого заместителя министра здравоохранения РФ.

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