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Эксперт: в Москве необходимо пересмотреть стоимость парковки

По мнению руководителя проекта "Пробок.нет" Александра Шумского, на самых загруженных улицах необходимо увеличить тариф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стоимость часа парковки в Москве становится все менее чувствительной, считает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. В этой связи он предлагает на самых загруженных улицах сделать тариф больше, а там, где есть пустые места, - меньше.

"Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах, стоимость часа становится все менее чувствительной. Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, становится совсем скверно в плане парковки. <...> Свободное парковочное место сложно найти даже на парковках с тарифом 380 рублей в час", - сказал Шумский в беседе с ТАСС.

"В других мегаполисах мира с излишками автомобилей борются более сурово, например, делают платный въезд, как в Лондоне и Стокгольме, или вынуждают сначала приобрести себе парковочное место рядом с домом, как в Токио. В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве - главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования", - отметил эксперт.

Шумский также напомнил, что в 2013 году стоимость парковки в Москве начиналась от 50 рублей за час, ее сравнивали с ценой чашки кофе. "Высокая инфляция толкает вверх как кофе, так и стоимость парковки. В мире принято поднимать цену парковки, пока не освобождается 15-20% мест", - заключил он.

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