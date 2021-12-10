В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. После вынужденного перерыва в один год в Москву вновь вернулся зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", для москвичей и гостей столицы открыли 27 площадок не только в центральных, но и в других районах города.

Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, а также выпить горячего глинтвейна все желающие смогут как на центральных, так и окружных площадках. Традиционно центральные площадки развернулись на Площади Революции, Тверской улице и на Новом Арбате.

"Сегодня очень холодно, но уже почти середина декабря, а новогоднего настроения совершено нет, вот я и решила дойти до фестиваля "Путешествие в Рождество". Нарядные елки и горячий глинтвейн исправил ситуацию. Но лично мне не хватает в этом году на фестивале того масштаба, который был до пандемии", - рассказала ТАСС гостья фестиваля Марина Панова.

Такое же мнение выразила и Милена Жданова. Девушка всегда посещает любимый фестиваль "Путешествие в Рождество", и этот год не стал исключением.

"Здорово, что несмотря на коронавирус, устраивают такой праздник для всех нас. Правда, мне кажется, что фестиваль чуть-чуть изменился. Хотя украшения все такие же потрясающие. Очень понравилась площадка на Тверской улице, там больше всего меня впечатлили большие новогодние шары и огромные карнавальные маски, которые даже спрятаны в ветках елок", - поделилась с ТАСС Жданова.

Уникальность площадки на Тверской улице в том, что ее разделили на две части. Одну украсили арт-объектами в виде масок и вееров, таким образом создавая атмосферу бала-маскарада. А другая позволяет немного окунуться в детство и стать частью знаменитой детской сказки "Щелкунчик". Зайдя в помещения, можно увидеть игрушечных щелкунчиков в человеческий рост. Здесь же сотрудники фестивальной площадки помогут детям и взрослым сделать своими руками новогодние открытки и написать письмо главному волшебнику - Деду Морозу. Это можно сделать ежедневно с 10:00 до 19:00, однако во время творческого процесса придется находиться в маске.

Кроме этого, на Площади Революции можно купить красочные стеклянные елочные игрушки. Выбор изделий довольно разнообразный: от символа предстоявшего 2022 года - тигра, до ежиков, слонов и классических расписных шаров.

Мир волшебства

На Площади Революции фестивальная площадка украшена яркими многослойными бусами, вставками в виде камней-самоцветов. В оформлении преобладает золотой цвет, разные оттенки красного, а также белый, серебро и сочная зелень лапника. На центральном входе гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой. Каждого посетителя они поздравляют с наступающим Новым годом. Здесь же гости могут покататься на коньках и при необходимости взять их в прокат.

На Новом Арбате расположились целых четыре площадки. Здесь можно увидеть елки с красно-золотыми шарами, а также заглянуть в книжные лавки. Деревья, украшенные в соответствии с новогодними традициями Южной Европы, стоят на Матвеевской улице и Ореховом бульваре.

Праздник вкуса

На Площади Революции можно попробовать трдельник, чурос с ягодами, карамелью или с шоколадом. Также есть и колбаска гриль в булочке или в сырной тортилье. Готовят их, к слову, прямо на гриле, который расположен в самом центре площадки. Для того, чтобы не замерзнуть вечером, можно взять кофе, какао или ягодный пунш.

А вот на Тверской улице разнообразный выбор начинок для блинов. В частности, есть семга, ветчина и сыр, а также шоколадная паста. А еще в продаже - гуляш венгерский, борщ с пампушками и говяжьи ребра.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 2013 года. Гости могут познакомиться с российскими и европейскими традициями зимних праздников, попробовать угощения и выбрать сувениры. Зимой 2019/2020 года фестиваль стал рекордным по продолжительности - он длился 50 дней. Его посетили более 26 миллионов человек.