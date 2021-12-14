В Москве подать заявление и заказать питание на молочной кухне теперь можно онлайн

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы смогут подавать заявление и заказать питание на молочной кухне в электронном виде, беременные и кормящие матери получают здесь витаминизированные соки и молоко. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Теперь подать заявление и заказать питание на молочной кухне москвичи могут в электронном виде. Жителям не придется подавать бумажное заявление и каждый месяц ходить в поликлинику для получения заключений - теперь заказы на питание можно оформить онлайн на портале mos.ru, а для получения продуктов достаточно показать электронное направление. <…> Кроме того, горожане могут самостоятельно выбрать удобный молочно-раздаточный пункт и график получения продуктов питания", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что жители Москвы, которые не являются получателями льготного питания, могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru, воспользовавшись новой услугой "Подача заявления на получение питания на молочной кухне", для присвоения им соответствующей льготной категории в Единой медицинской информационно-аналитической системе ЕМИАС) и однократно посетить участкового врача (если ранее его никогда не посещали).

Далее на mos.ru станет доступна услуга "Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов". Благодаря сервису москвичи смогут оформлять заказ, выбирать подходящий молочно-раздаточный пункт, управлять графиком получения продуктов питания, в том числе устанавливать периодичность получения - разовую или еженедельную. Кроме того, можно выбирать конкретные дни посещения пункта выдачи, а также просматривать информацию об объеме продукции, которую можно получить в выбранный день.

"Для тех, кто ранее уже подтверждал свою льготную категорию (подавал бумажное заявление в медицинской организации) и посещал врача, сервис заказа питания будет доступен на портале mos.ru автоматически, посещать врача и подавать заявление повторно не нужно. После оформления заказа в сервисе формируется электронное направление, которое необходимо предъявить на молочно-раздаточном пункте для получения продуктов питания. Его можно распечатать или показать на экране мобильного устройства. В пункте отсканируют направление и выдадут необходимые продукты питания, а также зафиксируют факт выдачи в информационной системе", - поясняется в материале.

Об услуге

Бесплатное питание в молочно-раздаточных пунктах выдается беременным женщинам, детям до трех лет, а также кормящим матерям детей до шести месяцев, детям из многодетных семей, не достигшим семилетнего возраста, детям до 15 лет, страдающим рядом хронических заболеваний, а также детям-инвалидам. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь прикрепление к городской поликлинике, действующий полис обязательного медицинского страхования, выданный в Москве, и постоянную регистрацию в столице. Если питание выписывается на ребенка, то данные о нем необходимо заранее внести в личный кабинет на mos.ru.