МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новый пункт приема и переработки металлолома открыли в столичном районе Печатники на участке площадью более 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Сегодня экологическая ответственность - это не просто тренд, а принцип, на котором строят бизнес многие предприятия Москвы. Так, одно из столичных производств открыло новый участок для сбора лома цветных и черных металлов. Это позволит увеличить объемы заготовки лома всех категорий в ближайших районах столицы и снизить издержки на транспортировку", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

По его словам, перерабатывая большее количество сырья, компания способствует его рациональному вторичному использованию, а значит, снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Площадь участка составляет более 1,5 тыс. кв. м. На территории есть все необходимое оборудование и спецтехника для переработки и погрузки лома, в том числе электронные автовесы для грузовых автомобилей и платформенные весы для точного взвешивания.

Компания осуществляет транспортировку лома на металлургические заводы. Для этого задействовано более 100 единиц транспортных средств и перевалочной техники. Сейчас предприятие перерабатывает более 650 тыс. тонн лома в год. С открытием нового пункта мощность производства увеличится на 15%.