В Москве обнаружили порядка 275 тыс. находок за археологический сезон в 2021 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московские специалисты обнаружили порядка 275 тыс. находок за археологический сезон в 2021 году. Работы проходили более чем на 800 площадках, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В 2021 году московские археологи работали более чем на 800 площадках, а общая площадь археологических работ составила более 11 тыс. кв. м. Всего предметов, включая рабочий материал, обнаружено порядка 275 тыс., из них если говорить про полноценные индивидуальные находки - порядка 15 тыс. находок. Всего за последние 10 лет количество находок, найденных московскими археологами, превысило 75 тыс.", - сказал Емельянов.

Ранее глава департамента культурного наследия сообщал, что две трети площадок текущего археологического сезона были расположены в Новой Москве.