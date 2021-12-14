Более 300 объектов обновили в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 300 объектов привели в соответствие с сегодняшним архитектурным обликом столицы на макете Москвы в открывшемся 14 декабря после модернизации павильоне на ВДНХ, а также добавили новые здания, построенные в последние годы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"На ВДНХ 14 декабря снова открылся павильон "Макет Москвы". Во время плановых работ на макете актуализировали более 300 объектов в соответствии с сегодняшним архитектурным обликом, а также добавили новые здания, построенные в последние годы. В их числе такие объекты, как Павелецкая площадь, набережная у стадиона имени Стрельцова, жилые комплексы на Симоновской набережной и Восточной улице, территория хлебозавода имени Зотова, новые ЖК на Красной Пресне, Ленинградском проспекте, территория бывшего завода "Серп и Молот", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

С момента закрытия павильона 22 ноября специалисты провели большую работу по модернизации оборудования, а также включению новых объектов в светотехнические шоу, системы управления всеми техническими средствами павильона.

Макет столицы отличает точная детализация зданий и элементов ландшафтной архитектуры. На площади 429 кв. м в масштабе 1:400 представлены 23 тыс. объектов. Интерактивная полноцветная система освещения макета позволяет воссоздавать естественное (дневное или ночное) освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений. При помощи широкоформатного экрана, подсветки, 8-канальной звуковой системы и видеостены регулярно проводятся светотехнические шоу.