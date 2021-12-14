Движение на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля перекроют с 5 января 2022 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля в Юго-Восточном административном округе города Москвы перекроют с 5 января по 30 сентября 2022 года в связи с проведением строительных работ, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 5 января по 30 сентября 2022 года в связи со строительными работами для проезда автомобилей будут закрыты съезды с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе, а также съезды с этих улиц на МКАД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за перекрытий на этом участке МКАД ожидаются затруднения движения. Водителям рекомендуется объезжать этот участок в часы пик. Для заезда на МКАД и съезда с него можно использовать развязки на улице Капотня и Волгоградском проспекте.

Также ограничения коснутся участка 91-й км МКАД в районе пересечения с улицей Осташковская до одной полосы частично с сохранением существующего количества полос за счет переразметки проезжей части. Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями и выбирать пути объезда.