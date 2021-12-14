Проезд в общественном транспорте Москвы незначительно подорожает со 2 января

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ряд тарифов общественного транспорта столицы незначительно вырастет с 2 января 2022 года. Цена разовой поездки по "Единому" билету вырастет на один рубль, по "Тройке" - на 4 рубля, сообщается во вторник в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов: разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль (вырастет с 60 рублей до 61 рубля). Также изменится и стоимость билета на две поездки - 122 рубля (+1 рубль за поездку)", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что стоимость проезда по Face Pay не изменится и составит 46 рублей. Стоимость билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов также остается на прежнем уровне.

"С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения - это сэкономит время и деньги для более 1 млн человек. У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве. Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 рублей в месяц", - добавили в департаменте.

Также в материале сообщается, что цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") вырастет на 4 рубля. Цена за абонементы на 30 и 90 дней поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля такие абонементы, в том числе на 365 дней, можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки. В департаменте рассказали, что владельцы персонализированной "Тройки" теперь смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты - ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.

"В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли - у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1,3 тыс. электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов", - говорится в сообщении.