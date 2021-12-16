В Москве центр занятости "Моя работа" проведет интенсив по развитию карьеры

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Интенсив "Труд для всех" по развитию карьеры для молодых специалистов с особенностями здоровья пройдет 17 декабря в центре занятости "Моя работа" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Молодежь с особенностями здоровья нередко встречается со сложностями в поиске подходящего карьерного пути, поиске вакансий и устройстве на работу. Современный рынок труда - непростая и многослойная структура с множеством тонкостей и нюансов. О том, как правильно презентовать себя и выстроить свой путь в этих непростых условиях, можно будет узнать на специализированном карьерном интенсиве для молодежи с особенностями здоровья "Труд для всех", который пройдет 17 декабря в 12:00 на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина, 38 с. 1 совместно с карьерной платформой "ВРаботе", - рассказал собеседник агентства.

"Для того, чтобы успешно реализовать свой профессиональный потенциал, важно не только получать теоретические знания, но и перенимать опыт других людей. На панельной дискуссии "Вместе сможем все!" участники мероприятия получат уникальную возможность пообщаться с приглашенными гостями - задать вопросы, послушать их истории и вдохновиться пройденным путем. Среди спикеров будет стендап-комик и экс-резидент "Камеди клаб" Сергей Кутергин. В мероприятии также примет участие Иван Ерхов - автор блога "Жизнь в темноте", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого участники мероприятия смогут пообщаться и с многократным чемпионом и призером Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных игр, рекордсменом мира и Европы заслуженным мастером спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Андреем Калиной. В свою очередь российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая будет присутствовать на мероприятии в качестве гостя и поделится своим опытом с посетителями.