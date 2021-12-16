Тестирование систем безопасности началось в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по настройке, регулировке и проверке систем безопасности начались в многофункциональном комплексе (МФК) "Солнце Москвы", а также и на колесе обозрения. Тестирование управления доступом, проверка охранно-тревожной сигнализации, камер видеонаблюдения и других систем будет проходить в несколько этапов и продлится в течение трех-четырех месяцев, сообщила в четверг пресс-служба МФК "Солнце Москвы".

"МФК "Солнце Москвы", который строится на одной территории с самым высоким колесом обозрения в Европе, находится на этапе завершения внутренней отделки и тестирования пожарных систем безопасности. Учитывая немалую площадь здания, его большую проходимость в будущем, а также соседство с ВДНХ и жилым районом, особое внимание уделено предотвращению возникновения пожара в многофункциональном комплексе и на прилегающих участках. Для этого на всей территории объекта установлены автоматические системы пожарной сигнализации, которые смогут зафиксировать возникновение возгорания и сразу же подать сигнал оповещения и вызова специальных служб", - говорится в сообщении.

Также на территории будут установлены противопожарные шторы, которые будут отсекать двусветные пространства и зоны эскалаторных переходов, чтобы не позволить дыму и продуктам возгорания распространяться на весь периметр. Кроме технического оснащения автоматизированными системами пожарной безопасности для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объекте будет разработан план мероприятий по антитеррористической защищенности. Будет разработан порядок взаимодействия сотрудников многофункционального комплекса и аттракциона при возникновении нештатных ситуаций.

На территории проекта "Солнце Москвы" будет установлено свыше 200 камер видеонаблюдения, информация с которых будет записываться и просматриваться специально обученным персоналом в режиме реального времени, а все данные будут поступать на диспетчерский пульт.

Колесо обозрения и МФК строятся в районе Южного входа ВДНХ - популярной московской локации. На двух этажах МФК разместятся площадки под образовательные и развлекательные проекты, гастрокластер, магазины.