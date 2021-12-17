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Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится 19 - 26 декабря

Технологические "окна" в графике назначены преимущественно в ночное время

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. График движения электропоездов Ярославского направления МЖД изменится 19 - 26 декабря в связи с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"С 19 по 26 декабря вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД в связи с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино (бывшая Северянин). Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Обращаем внимание пассажиров, что в ночь на 23, 24 и 25 декабря из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Монино и Болшево, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия", - говорится в сообщении.

В ночь на 20, 21, 22, 24, 25 и 26 декабря часть электричек проследуют от Москвы до станции Лосиноостровская без остановок, а из Мытищ в Москву с остановками только на платформах Лосиноостровская и Ростокино. Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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