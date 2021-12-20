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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре города

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в понедельник утром достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 10:00, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, на севере, востоке, юге и юго-западе Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Затруднено движение по шоссе Энтузиастов, на проспекте Мира, Ленинградском проспекте, Звенигородском и Каширском шоссе в сторону центра. Кроме того, движение затруднено на большинстве участков МКАД.

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