Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в понедельник утром достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 10:00, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, на севере, востоке, юге и юго-западе Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Затруднено движение по шоссе Энтузиастов, на проспекте Мира, Ленинградском проспекте, Звенигородском и Каширском шоссе в сторону центра. Кроме того, движение затруднено на большинстве участков МКАД.