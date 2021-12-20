Порядка 15 забегов проведет Московское беговое сообщество в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московское беговое сообщество проведет 15 забегов в 2022 году. Старты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС организаторы.

"Более 9 лет команда развивает спортивную культуру России, создавая масштабные городские мероприятия и вовлекая в бег сотни тысяч людей по всей стране. В 2022 году организаторы проведут 15 забегов в Москве и Санкт-Петербурге. Сезон начнется в феврале и завершится в декабре. Каждый старт - уникальный спортивный праздник, который объединяет людей разного пола, возраста и социального статуса. Вдохновленные силой единства и спортивным азартом, тысячи сердец начинают биться в унисон, преодолевая километры по улицам города", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что последние два года команда проводила забеги с учетом новых требований, которые диктовала эпидемиологическая ситуация в стране. Беговое сообщество продолжит следовать рекомендациям городских властей по проведению масштабных мероприятий в условиях пандемии.

"Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных в 2022 году. В наших целях - расширять внешнюю аудиторию стартов, вовлекать в коммуникацию людей, которым бег на сегодняшний момент не близок, постепенно знакомить их с беговой культурой города и видом спорта в целом. Мы хотим, чтобы наши старты с каждым годом становились масштабнее: у команды большие планы по взаимодействию с жителями и гостями города проведения забега, болельщиками. Мы будем активно вовлекать аудиторию в процесс через разные форматы", - сказал сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Одна из фокусных задач организаторов на 2022 год - развитие студенческого спорта. Беговой сезон начнется в феврале двумя мероприятиями - 19 февраля состоится "студенческий кубок БС" (3 этап) и 26 февраля соревнования "Скорость".

Помимо этого 3 апреля запланирован забег "Апрель", 16 апреля кросс "Быстрый пес", а 17 апреля кросс "Лисья гора". Состоятся и крупные забеги. Так, например, Московский полумарафон запланирован на 15 мая, марафон "Белые ночи" пройдет 18 июня, "Ночной забег" будет 9 июля, полумарафон в Санкт-Петербурге будет 7 августа, а Московский марафон 18 сентября. Регистрации на старты Бегового сообщества откроются весной 2022 года.