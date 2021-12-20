На МЖД опаздывают 20 электричек из-за кражи стрелочного перевода

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили регулятор стрелочного перевода на станции Дрезнай Московской железной дороги, в результате опаздывают 20 электричек, следующих в Москву и область. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На железнодорожной станции Дрезна Горьковского направления Московской железной дороги неизвестные похитили регулятор стрелочного перевода. В связи с этим 10 электричек в область, а также 10 в сторону Москвы опаздывают по времени до 40 минут", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время регулировка движения осуществляется вручную. Специалисты устанавливают новый регулятор. Пассажиры проинформированы о затруднении в движении.