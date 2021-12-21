Тематический поезд "Шахматы" запустят в московском метро 28 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Брендированный поезд "Шахматы" будет запущен 28 декабря на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Запуск состава состоится в депо "Северное" в 11:00. В мероприятии примут участие 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, генеральный продюсер мюзикла "Шахматы" Дмитрий Богачев, куратор Музея шахмат, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников, гроссмейстер Владимир Поткин и другие.

Поезд создан при поддержке ФШР, Международной шахматной федерации, театральной компании "Бродвей Москва" и "МТС Энтертейнмент".

Каждый из пяти уникальных вагонов состава посвящен связанным с шахматами темам - истории игры, развитию шахмат в СССР и России, главным именам в мировых шахматах. В поезде представлены факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе и жизни знаменитостей. Поезд будет курсировать в течение полугода.