Пробки в Москве достигли десяти баллов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 10 баллов из 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 17:37, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также по большей части МКАД.