В Москве стартовал проект "Истории людей глазами транспорта"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы запустил в московском метрополитене новогодний проект "Истории людей глазами транспорта". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Музей транспорта Москвы представляет новогодний комикс "Истории людей глазами транспорта" совместно с агентством "Параллель". 24 иллюстрированных веселых рассказа о жителях города вы найдете в подуличных переходах станций метро и остановках наземного транспорта до конца февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что каждый комикс - история о попавших в новогоднюю круговерть героях, которым транспорт приходит на помощь как верный друг. Все плакаты по теории шести рукопожатий (социологическая гипотеза о знакомстве каждого человека опосредованно с любым другим жителем планеты через цепочку из пяти человек - прим. ТАСС) связаны персонажами или предметами, встречающимися в повествовании.

"В коллаборации с художниками и сценаристами мы создали свой первый комикс "Истории людей глазами транспорта", наполненный предновогодней суетой, радостью долгожданных встреч и трепетом, с которым каждый ждет праздник. Согласно теории шести рукопожатий, мы все связаны линиями метро. Транспорт - немой свидетель наших личных историй, именно поэтому он стал главным повествователем наших иллюстрированных рассказов", - сказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что среди 24 плакатов четыре посвящены площадкам музея транспорта Москвы - Северному речному вокзалу, павильону "Транспорт СССР" на ВДНХ, музейному маршруту "Т" и гаражу Мельникова.

В рамках проекта "Истории людей глазами транспорта" выйдет журнал-комикс и стикеры, приобрести их можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Сборник комиксов состоит из 24 страниц и представляют собой полное собрание плакатов. Также истории доступны в онлайн-формате на официальном сайте музея транспорта Москвы, что позволяет сделать проект и сюжет доступным даже тем, кто заметил на своем пути только один плакат. "Комиксы размещены на станциях метрополитена: "Алтуфьево", "Китай-город", "Марксистская", "Нахимовский проспект", "Орехово", "Пролетарская", "Римская", "Саларьево", "Серпуховская", "Сухаревская", "Тургеневская"."Щукинская", - сказала в пресс-службе.